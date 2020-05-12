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عدن - ياسمين التهامي - تحذير من الصحة السعودية.. خطر جديد يهدد المواطنين والمقيمين (فيديو)





حذر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، من أخطار التجمعات العائلية التي تؤدي لتزايد خطر الإصابات بفيروس كورونا المستجد. وقال العبد العالي في مؤتمر صحفي، إن ارتفاع معدل إصابة الأطفال والنساء بفيروس كورونا، يأتي بسبب التجمعات العائلية. وأشار العبد العالي إلى خطورة عدم التقيد بالتعليمات الصحية والإجراءات الاحترازية، والاجتماعات الأسرية المكثفة التي تتم بطريقة خاطئة، مما يدل على عودة النشاطات بشكل سلبي. وكشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 1966 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة. وارتفع بهذا الإجمالي إلى 41.014 حالة، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 12737، وذلك بعد تسجيل 1280 حالة جديدة. وعلى صعيد الوفيات، وصل الإجمالي إلى 255 بعد تسجيل 9 حالات جديدة.







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