شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أثناء حفل الزفاف.. عريس يصدم الجميع ويشغل في شاشة الغرض فيديو إباحي للعروسه مع زوج أختها ..شاهد كيف كانت ردة فعل العروسة والحاضرين ..(فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في واحدة من أغرب وقائع الانتقام، قرر عريس فضح عروسه أمام الجميع خلال حفل الزفاف، بعد اكتشافه أنها تخونه مع زوج أختها، حيث قرر عرض مقطع فيديو اباحي لهما على الملأ أمام الجميع ثم أبعدها بيده، قبل أن تعم الفوضى في حفل الزفاف.

الواقعة حدثت حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في الصين، حيث انعقد حفل الزفاف في سعادة تامة دون أي مشكلات، حيث وقف الجميع ليحيي العروسين وسط الموسيقى وأجواء الزفاف السعيدة، وظلت الأمور على ما يرام حتى أضاءت شاشة العرض.

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وعلى غرار الأفلام، بدأ مقطع الفيديو على شاشة العرض بجملة "اليوم نعرض لكم كيف التقى الحبيبان"، يصفق الجمهور بحماس ليظهر أمامهم فجأة مقطع إباحي للعروس مع زوج أختها.

وقعت الصدمة على الجميع وفقدت العروس أعصابها فيما قام العريس بإبعادها بيده وضربها على صدرها، فيما قامت العروس بإلقاء بوكيه الورد في وجهه، قبل أن يتدخل الأهل من الطرفان وتعم الفوضى في المكان وسط حالة من الذهول.

ورجح البعض أن الفيديو قد تم التقاطه بكاميرا مراقبة تسويقية للترويج لمقطع إباحي، لكن وفقًا لـ"الدايلي ميل"، فإن العريس قد ركب كاميرات أمنية في منزله الجديد واكتشف بالصدفة علاقة زوجته المستقبلية بزوج أختها الحامل في الشهر السادس، لذا قرر الانتقام منهما.

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