شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الجيش الوطني ومشائخ ابين يمهلون عبداللطيف السيد 48ساعه لتسليم زنجبار.. (تطورات طارئة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قالت مصادر عسكرية ان عبداللطيف السيد يطلب من مشائخ ‎ابين التأمين لخروجه من ‎زنجبار مع العاناصر التابعه له بسلاحهم ومعداتهم، والمشائخ يمهلوه للخروج وترك كل مامعهم من سلاح ثقيل ومتوسط والخروج بسلاحهم الشخصي فقط، مالم ستتحرك القبائل قوات الجيش الوطني لتطهير زنجبار.

واضافت المصدر ايضاً ان الدفاعات الجويةامس اسقطت طائرتين مسيرتين اماراتية حلقت في اجواء ‎مدينة شقرة،تزامناً مع وصول قيادات عسكرية ميدانية رفيعة الى شقرة .

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واكدت المصدر ان ‏ملعب زنجبار ومدينة الصالح سابقا الان بيد الجيش الوطني مع الخط الدائري على المدينة وكل مناطق الساحل الواقعة اطراف زنجبار وهناك 29 من اسرى الانتقالي بيد الجيش الوطني واصابة جندي من لواء الزامكي.

وفي هذه الاثناء قامت منصات الصواريخ التابعة للجيش الوطني بدك اوكار قوات الانتقالي المتمردة المدعومة اماراتيا المتمركزة في اطراف مدينة الصالح واطراف الشيخ سالم .

هذا ومازالت المعارك في اشدها والجيش الوطني في تقدم مستمر حيث أن القوات المسلحة مسنودة برجال ابين تصل وسط مدينة ‎زنجبار بعد معارك دامت نحو ساعتين على اطراف المدينة.

والجدير بالذكر ان سبب التاخير كان وجود الحواجز الخرسانية والتحصينات ولكن الابطال حطموا كل شيء وفي تقدم باتجاه #عدن