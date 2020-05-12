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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل:هادي يدق ساعة الصفر ويسيطر على معسكر "حيدرة السيد" ويقتحم زنجبار ..والزبيدي يبكي من شدة القهر ويتهم الامارات بالخيانة وتسليم الجنوب للشرعية

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