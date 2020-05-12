شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محلل سياسي جنوبي يوجه رسالة عاجله للحكومة الشرعية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وجه المحلل السياسي الجنوبي عبدالله محمد سعد الحدي، رسالة للحكومة الشرعية.



وقال الحدي في تصريحات خاصة لليمن العربي: رسالتنا للحكومة اليمنية أن تكف عن ممارسة العابها القديمة التي عفى عليها الزمن، وان عليها تتعامل مع وضع ما بعد عاصفة الحزم بمنطقية وقبول كامل، كما ان عليها أن ترتقي لمستوى الاحداث والتهديدات التي تهدد المنطقة من خلال تخلصها مما علق بها من جماعة الاخوان باليمن الذين يتحالفون مع ايران باطنيا لضرب اليمن والجنوب وضرب التحالف العربي من الداخل وباسم الشرعية والحكومة.

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