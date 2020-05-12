شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "معين عبدالملك" يهنئ نظيره العراقي بتشكيل الحكومة الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، برقية تهنئة إلى رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بمناسبة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، ونيلها ثقة مجلس النواب..متمنيا له النجاح والتوفيق فى تحقيق ما يتطلع إليه الشعب العراقي الشقيق من الأمن والرخاء والاستقرار والازدهار، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



وعبر رئيس الوزراء عن تطلعه ان يؤدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة الى مزيد من التعاون والتطور للعلاقات بين الشعبين والبلدين الشقيقين..منوها بالعلاقات الأخوية التى تربط البلدين، والحرص المشترك على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

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