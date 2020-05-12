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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يعزي في وفاة المناضل العميد علي محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ،اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى الدكتور عدنان وعارف علي محمد صلاح ،وكافة أفراد أسرتهم في منطقة الصبيحة طور الباحة، وذلك بوفاة والدهم المناضل العميد علي محمد صلاح، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.
وأشار الرئيس في برقيته إلى مناقب الفقيد النضالية كأحد رواد ثورتي سبتمبر وأكتوبر ومن ابطال حصار السبعين في مواجهة الإمامة والكهنوت.
وعبر رئيس الجمهورية عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم..مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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