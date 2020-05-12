شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محلل سياسي ل "الخليج 365": القضية الجنوبية هي قضية وطن وشعب وهوية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف المحلل السياسي الجنوبي عبدالله محمد سعد الحدي عن مستقبل قضية الجنوب.



وقال الحدي في تصريحات خاصة لليمن العربي إن القضية الجنوبية هي قضية وطن وشعب وهوية، ومستقبلها لن يكون الا بانتصارها لانها ترتبط بمصير شعب الجنوب الذي ناضل من اجلها منذ اول وهلة. ولا يمكن اختزال الحلول لها باي حلول خارج سياق الحقائق وجذور القضية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اليوم صار للقضية الجنوبية ممثل سياسي يجب التفاف جميع الجنوبيين حوله لاستكمال طريق الانتصار للقضية الجنوبية وتحقيق هدف الشعب الجنوبي الذي قدم تضحيات جسيمة لاجل الكرامة والحرية واستعادة الوطن الجنوبي واستقلال الدولة الجنوبية على كامل ترابها الوطني وحدودها المعروفة دوليا حتى العام 1990.

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