شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سياسي جنوبي يعلق على إعلان المجلس الانتقالي الادارة الذاتية للجنوب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - علق المحلل السياسي الجنوبي عبدالله محمد سعد الحدي، على إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي على قرار اعلانه الادارة الذاتية للجنوب.



وقال "الحدي" في تصريحات خاصة لليمن العربي، حيث اكد ان الادارة الذاتية للجنوب ، قرار شجاع وجاء بوقته من أجل توفير الخدمات الضروريه للشعب من كهرباء وماء وصحه وتعليم والرواتب والأمن َ الإطلاق ، وبالتالي يحتم علينا إصدار قرارات تعيين وإزاحة جميع أدوات الشرعية بجميع المرافق الايرادية والخدماتية ،الذين اهم فشل ذريع بعدم حسن مسؤوليتهم في الادارة وهناك أيضا رقابه بكل مؤسسه حكوميه وضعها الانتقالي للنهوض بالخدمات والبني التحيه للجنوب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي جنوبي يعلق على إعلان المجلس الانتقالي الادارة الذاتية للجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.