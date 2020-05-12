شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محلل سياسي يشيد بجهود محافظ حضرموت في عودة الأمن والاستقرار للمحافظة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020

الشحات غريب

علق المحلل السياسي الجنوبي عبدالله محمد سعد الحدي، على استقرار حضرموت دون المحافظات الأخرى.

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وأوضح الحدي في تصريحات خاصة لليمن العربي بأن استقرار حضرموت دون المحافظات الأخرى يرجع إلى أن حضرموت هي العمق الاقتصادي للجنوب ولها خصوصيتها وهي اليوم في تقدم مستمر ونتمنى ان يتم مواصلة مسيرتها نحو النهوض بعد الدمار الذي لحق بها منذ 1994.

كما أشاد بجهود محافظ حضرموت وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني حيث قال إن اللواء البحسني يعمل بجهود مضاعفة وجهوده ملموسة حسب معرفتنا، وهو يستحق ان نقف جميعا معه.