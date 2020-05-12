شكرا لمتابعة خبر عن عاجل: الرعب والهلع يجتاح الجنود وكبار الضباط يعد اصابة 14 جندي بفيروس كورونا القاتل ونقلهم الى مستشفى زنجبار..ووزير الدفاع المقدشي لا يعلم باي شيء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: الرعب والهلع يجتاح الجنود وكبار الضباط يعد اصابة 14 جندي بفيروس كورونا القاتل ونقلهم الى مستشفى زنجبار..ووزير الدفاع المقدشي لا يعلم باي شيء

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: الرعب والهلع يجتاح الجنود وكبار الضباط يعد اصابة 14 جندي بفيروس كورونا القاتل ونقلهم الى مستشفى زنجبار..ووزير الدفاع المقدشي لا يعلم باي شيء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.