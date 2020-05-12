تعرف على الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020

عدن - الخليج 365

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، عن الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة.



ووفقاً للمركز، فإن المرتفعات الجبلية، ستشهد أجواء صحوة ومغبره نسبيا على أجزاء من المرتفعات الشمالية الغربية وصحوة الى غائمة جزئياً حيث تتكون السحب الركامية المصحوبة بأمطار خفيفة على اجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية في فترة ما بعد الظهر، وصحوة أثناء الليل والصباح الباكر.

وذكر بأن المناطق الساحلية ستشهد أجواء صحوة الى غائمة جزئياً، والرياح معتدلة السرعة تتراوح سرعتها من 05 الى 15 عقدة على السواحل الجنوبية والشرقية ، وسرعة الرياح من (10 الى 20) عقدة، حيث تكون الأمواج في أضطراب متوسط على البحر الاحمر وباب المندب.

Advertisements

وأجواء صحوة الى غائمة جزئياً ومغبره نسبيا مع تشكل للسحب المنخفضة والمتفرقة خاصة على محافظات (شبوة وأجزاء من صحاري حضرموت )، والرياح معتدلة السرعة تصل اقصى سرعة لها 16عقدة.

وفي أرخبيل سقطرى، أجواء غائمة جزئياً مع تكون سحب منخفضة متفرقة ممطرة ، والرياح شمالية شرقية تتحول أحياناً جنوبية غربية تتراوح سرعتها ما بين 12 الى 23 عقدة