هدوء حذر يُخيِّم على جميع القطاعات شمال غربي محافظة الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020

الضالع - الخليج 365

أفادت مصادر عسكرية بمحافظة الضالع، عن حقيقة الأخبار التي تداولها ناشطون بشأن الاشتباكات في إحدى الجبهات.

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وأضافت المصادر، بأنه لا صحة للأخبار التي يتم تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعيّة عن اندلاع اشتباكات في جبهات محور الضالع مساء أمس الاثنين.

وبينت المصادر، أن الهدوء الحذر يُخيِّم على جميع القطاعات شمال غربي محافظة الضالع.