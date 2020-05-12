المشتركة تكسر هجوما حوثيا على حيس جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020

الحديدة - الخليج 365

كسرت القوات المشتركة هجوماً للمليشيات الحوثية – ذراع إيران في اليمن – على مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة، فيما عاودت المليشيات الانتقام بقصف القرى السكنية غرب المديرية.



وأفادت مصادر ميدانية في حيس ان المليشيات الحوثية نفذت هجوماً على مواقع القوات المشتركة من مناطق سيطرتها في قرى الحلة والحمينية، لكنها سرعان ما انكسرت أمام صلابة أبطال القوات المشتركة.

Advertisements

وأضافت المصادر ان القوات المشتركة تصدت للهجوم وأجبرت الحوثيين على الانسحاب والتراجع بعد سقوط خسائر بشرية ومادية في صفوفهم خلال الاشتباكات. َ

واشارت المصادر إلى ان المليشيات شنت قصفاً انتقامياً بقذائف الهاون على منطقة بني مغاري غرب حيس بعد خسارتها أمام القوات المشتركة.

وتواصل القوات المشتركة توجيه الصفعات للمليشيات الحوثية التي دأبت على اختراق الهدنة الأممية وانتهاك مبادرة وقف إطلاق النار دون أن تحقق اي انتصار او تقدم يذكر