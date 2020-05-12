قصف حوثي عنيف على القرى السكنية في الدريهمي جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020
الحديدة - الخليج 365
قصفت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، القرى السكنية في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة، بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
وأضافت مصادر محلية، أن المليشيات الحوثية أطلقت قذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 وقذائف آر بي جي صوب القرى السكنية في المديرية بشكل عشوائي في الوقت الذي فتحت نيران أسلحتها المتوسطة.
وأضافت المصادر أن القصف والإستهداف الحوثي تسبب بحالة من الرعب والذعر في صفوف المدنيين مما ينذر بنزوحهم خوفاً على حياتهم.
وتواصل مليشيات الحوثي سلسلة انتهاكاتها اليومية بحق المدنيين في مختلف مناطق الحديدة، مخلفة المآسي والأحزان للمواطنين في ظل الصمت الدولي والأمم المتحدة، رغم تمديد التحالف العربي لوقف إطلاق النار الشامل في اليمن.
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