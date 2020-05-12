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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: ليست قوات جنوبية ولا اماراتية ولا قبائل جنوبية..شاهد بالصورة القوة الضاربة التي تدخلت وقلبت الموازين ومنعت قوات هادي من تحقيق انتصار كاسح ( صورة )

أكد محلل سعودي ان الحوثيةين يساهمون بشكل فاعل لمنع قوات الشرعية من تحقيق انتصار كاسح على قوات المجلس الانتقالي الجنوبي التي توله الامارات . مششيرا الى انه كلما اقتربت قوات هادي من تحقيق نصر حاسم ينهي تمرد الانتقالي تسارع قوات الحوثيي بتحريك مختلف الجبهات لتشتيت جهود قوات الشرعية وهو الامر الذي يساهم بشكل كبير في انقاذ الانتقالي من هزيمة ساحقة على يد قوات الشرعية . -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل: ليست قوات جنوبية ولا اماراتية ولا قبائل جنوبية..شاهد بالصورة القوة الضاربة التي تدخلت وقلبت الموازين ومنعت قوات هادي من تحقيق انتصار كاسح ( صورة ) وقال الدكتور والسياسي السعودي علي التواتي القرشي، إن قوات الحكومة الشرعية تواجه تصعيد عسكري من قبل جماعة الحوثي في جبهات غرب اليمن بالتزامن مع الحملة العسكرية التي تحركت صباح الاثنين لاستعادة أبين. وأوضح القرشي ـ في تغريدات له على تويتر ـ بالقول: "إن تحركت قوات الشرعية اليمنية غرباً تتحرك عدن، وإن تحركت شرقاً تتحرك الحديدة ونهم وصرواح"، وفقا لما نقله "الموقع بوست". Advertisements

وأشار إلى أن الأمر يمضي في تبادلية باتت معروفة، مؤكداً أن من يحرك المجلس الانتقالي في الجنوب هو من يحرك جماعة الحوثي في الشمال. وأعلن التحالف العربي أمس الاثنين، تسجيل 137 اختراقًا لوقف إطلاق النار خلال الـ 24 ساعة الماضية. وقال السياسي السعودي: إن هذه الاختراقات الحوثية التي تأتي بالتزامن مع حملة عسكرية للحكومة الشرعية في أبين؛ تؤكد وجود تنسيق بين جماعة الحوثي والمجلس الانتقالي. وأضاف بأنه كلما كان "الانتقالي" تحت الضغط تتحرك جماعة الحوثي، وكلما صعدت الحكومة ضد الحوثيين يتحرك "الانتقالي". وأوضح القرشي أن كل المؤامرات التي تحاك ضد الشرعية تطبخ في الضاحية وأطرافها يظهرون البراءة والوطنية ويمشون في الأرض مرحًا. وصعدت جماعة الحوثي أمس الاثنين عملياتها العسكرية بالتزامن مع إطلاق الحكومة الشرعية عملية عسكرية للجيش الوطني لاستعادة محافظة أبين من قبضة مليشيات المجلس الانتقالي.

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