قصف حوثي يستهدف منازل المواطنين في الجبلية جنوبي الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020 الخليج 365 ـ الحديدة استهدفت مليشيات الحوثي، اليوم، منازل المواطنين في منطقة الجبلية جنوب محافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن.

Advertisements وذكرت مصادر محلية، أن عناصر المليشيات أطلقت النار بكثافة صوب منازل المواطنين طوال ساعات نهار الاثنين، مستخدمة الأسلحة الرشاشة المتوسطة والخفيفة بشكل متعمد. ووفقا للمصادر، فقد عاودت المليشيات استهداف المنازل مجدداً في ساعات المساء بالأسلحة القناصة والأسلحة الرشاشة المتوسطة. ولفتت المصادر إلى أن حالة من الخوف سادت صفوف المواطنين لا سيما النساء والأطفال جراء عمليات الاستهداف المتواصلة على منازلهم من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية

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