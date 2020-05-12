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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يعزي في وفاة علي عمر الدولة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ، برقية عزاء ومواساة الى عبدالله عمر الدولة وذلك في وفاة الشخصية الوطنية والاجتماعية المعروفة علي عمر الدولة، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.
وأشار الرئيس في برقيته إلى مناقب الفقيد الوطنية والنضالية التي جسدها خلال مشوار حياته الحافل بالتضحية والعمل والابداع والعطاء في مختلف المواقع القيادية التي شغلها..لافتاً الى ان الفقيد يعد من مؤسسي العمل التعاوني الزراعي بمحافظة ابين.
وعبر رئيس الجمهورية عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم.. مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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