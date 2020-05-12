شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محلل سياسي يكشف لـ"اليمن العربي" الاوضاع في ظل أزمة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف المحلل السياسي الجنوبي عبدالله محمد سعد الحدي، عن الاوضاع باليمن الآن في ظل أزمة كورونا بالعالم.



وقال الحدي في تصريحات خاصة لليمن العربي إن الاوضاع باليمن شمالا وجنوبا هي في انهيار كامل منذ ثلاث عقود، وكل ازمة جديدة هي تزيد من تعقيد الامور في ظل غياب كامل لكل سبل الحياة وفي مقدمتها الصحة والتعليم وغيرها.

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