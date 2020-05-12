سياسي جنوبي: إيران دولة تمتهن الفوضى ودعم المليشيات في البلدان العربية لتنفيذ مشروعها الخبيث

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف المحلل السياسي الجنوبي عبدالله محمد سعد الحدي، أهداف ايران من اليمن ولماذا اليمن خاصة.



وأكد الحدي في تصريحات لليمن العربي أن، ايران دولة تمتهن الفوضى ودعم المليشيات في البلدان العربية لتنفيذ مشروعها الخبيث في احتلال دول المنطقة وطمس الهوية العربية، ولهذة فهي وجدت في اليمن ضالتها من خلال جماعة ارهابية تسمى الحوثيين لكن هذه الجماعة هي آتية من داخل صفوف التيار الزيدي الذي يدير مشهد اليمن من سنوات طويلة، ووجدت جماعة الحوثي مساعدات مفتوحة من قبل القوى اليمنية الاخرى التي اصلا هي تتبع التيار الزيدي واولها حزب الاصلاح الاخواني الذي يتحالف سريا مع الحوثي وايران منذ اول وهلة. مثلما يتحالف حزب المؤتمر مع نفس الجماعة.

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