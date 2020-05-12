التحالف يقصف تجمعا للحوثيين في مأرب وسقوط قتلى وجرحى

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020 الخليج 365 ـ مأرب قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، 12/أيار/2020، تجمعا للحوثيين في محافظة البيضاء وسط اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت تجمعا حوثيا في مديرية مجزر بالمحافظة. وأكدت المصادر أن القصف أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا. وكثف التحالف غاراته على أهداف للحوثيين في عدد من المحافظات خلال الساعات القليلة الماضية

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