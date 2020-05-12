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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل قيادي وعدد من عناصر المليشيا الحوثية خلال مواجهات مع الجيش في البيضاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020
الخليج 365 ـ البيضاء
قُتل عدد من عناصر مليشيا الحوثي بينهم قيادي ميداني، وجرح آخرون في محافظة البيضاء، وسط البلاد.
ووفق مصدر عسكري ميداني، خاضت القوات الحكومية المسنودة من المقاومة الشعبية مواجهات عنيفة ضد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً في جبهة الوهبية، بمحافظة البيضاء.
وطبقا للمصدر، أسفرت المواجهات عن مقتل عدد من العناصر الحوثية بينها قيادي ميداني يدعى "هزاع صالح علي الخالدي" ويكنى "أبو مالك"، بالإضافة إلى جرح آخرين.
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