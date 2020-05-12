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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيات الحوثي تتعهد لمنظمة الصحة بالشفافية في الإعلان عن حالات فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
كشفت مصادر مطلعة الأسباب الحقيقية وراء تعليق منظمة الصحة العالمية لنشاط موظفيها في المناطق التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي، وإنهاء التعليق، في توضيح صادر عن المنظمة الاثنين.
ونقلت وكالة "خبر" عن المصادر أن منظمة الصحة زودت اليمن بأكثر من 50 ألف فحص لفيروس كورونا بينها 20 ألف فحص لوزارة الصحة في صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية.
وأفادت المصادر أن المليشيات أبلغت المنظمة قبل يومين بنفاد الفحوصات وطلبت كمية جديدة منها.
ووفق المصادر فإن منظمة الصحة العالمية طلبت من وزارة صحة الخاضعة للمليشيات تزويدها بنتائج الفحوصات السابقة إلا أنها رفضت خوفا من انكشاف، الأمر وهو ما دفع المنظمة إلى تعليق عملها في مناطق سيطرة الحوثيين قبل أن تعلن اليوم عن إعادة عملها بعد تعهد حوثي بالشفافية في الإعلان عن حالات كورونا.
وكانت وكالة رويترز ذكرت أمس أن تعليق المنظمة لنشاط موظفيها في صنعاء بهدف الضغط على المليشيات لتكون أكثر شفافية بشأن حالات كورونا المشتبه فيها.
وسجلت اليمن حتى الآن 56 حالة إصابة بفيروس كورونا بينها ثماني وفيات في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، بينما سجل الحوثيون، حالتين فقط مع وفاة واحدة
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