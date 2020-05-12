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مقتل قيادي حوثي خلال مواجهات مع الجيش في محافظة الجوف

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اليمن العربي ـ الجوف 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020

مقتل قيادي حوثي خلال مواجهات مع الجيش في محافظة الجوف

الخليج 365 ـ الجوف

قتل قيادي ميداني بارز لدي مليشيا الحوثي الإرهابية ، بمحافظة الجوف، شمال شرقي العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيا.

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وقالت مصادر عسكرية إن القيادي الحوثي المدعو "أبو كرار الشامي"، قائد المليشيا الحوثية، لقي مصرعه وعدد من عناصره، في مديرية المطمة بمحافظة الجوف.

 

وذكرت المصادر إلى أن الصرعى الحوثيين لقوا حتفهم إثر مواجهات دارت بينهم ووحدات من القوات الحكومية المسنودة بالمقاومة الشعبية

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