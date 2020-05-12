شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل قيادي حوثي خلال مواجهات مع الجيش في محافظة الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020

الخليج 365 ـ الجوف

قتل قيادي ميداني بارز لدي مليشيا الحوثي الإرهابية ، بمحافظة الجوف، شمال شرقي العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيا.

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وقالت مصادر عسكرية إن القيادي الحوثي المدعو "أبو كرار الشامي"، قائد المليشيا الحوثية، لقي مصرعه وعدد من عناصره، في مديرية المطمة بمحافظة ‎الجوف.

وذكرت المصادر إلى أن الصرعى الحوثيين لقوا حتفهم إثر مواجهات دارت بينهم ووحدات من القوات الحكومية المسنودة بالمقاومة الشعبية