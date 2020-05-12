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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل قيادي حوثي خلال مواجهات مع الجيش في محافظة الجوف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020
الخليج 365 ـ الجوف
قتل قيادي ميداني بارز لدي مليشيا الحوثي الإرهابية ، بمحافظة الجوف، شمال شرقي العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيا.
وقالت مصادر عسكرية إن القيادي الحوثي المدعو "أبو كرار الشامي"، قائد المليشيا الحوثية، لقي مصرعه وعدد من عناصره، في مديرية المطمة بمحافظة الجوف.
وذكرت المصادر إلى أن الصرعى الحوثيين لقوا حتفهم إثر مواجهات دارت بينهم ووحدات من القوات الحكومية المسنودة بالمقاومة الشعبية
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