محلل سياسي يكشف كيف سعى حزب الإصلاح لتدمير ماحققه التحالف والنخب والأحزمة الأمنية 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال المحلل السياسي الجنوبي عبدالله محمد سعد الحدي، إن حزب الاصلاح سعى لتدمير ماحققه التحالف والنخب والأحزمة الأمنية



أكد الحدي في تصريحات خاصة لليمن العربي بأن حزب الاصلاح الاخواني هو جرثومة في جسد التحالف العربي وهو سبب من أسباب تدمير اليمن بشكل عام، فقد عمل الإصلاح باستمرار على استهداف جبهات المقاومة ليس جنوبا بل حتى شمالا وحال محافظة تعز يشهد بذلك حيث تحولت لساحة تصفيات وخصومات واغتيالات وتصفيات، فهو حزب لا يريد أن ما في راسه ولا يحترم حقوق ولا حريات ولا تاريخ وليس له القدرة على ممارسة السياسة الا من بوابة الاعلام كظاهرة صوتية، وفوق هذا هو يجيد اللعب بأوراق الارهاب والعصابات التي دربها هذا الحزب فهو الراعي الاول للارهاب في اليمن حاليا واحد فروع تنظيم الاخوان المسلمين في المنطقة.

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