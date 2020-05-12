أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الثلاثاء الموافق 12 مايو/أيار 2020 وهي كالتالي:

تعرف على أسعار الحديد والأسمنت في إقليم حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/479118/ محلل سياسي لــ"الخليج 365": إيران دولة تمتهن الفوضى ودعم المليشيات في البلدان العربية.. وهذا هو حل الأزمة اليمنية(حوار) https://www.elyamnelaraby.com/479120/ سياسي جنوبي يكشف لــ"الخليج 365" أسباب التباطؤ والتلكؤ في تنفيذ بنود اتفاق الرياض Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/479121/ ساحل حضرموت يسجل 5 إصابات مؤكدة بـ"كوفيد - 19" https://www.elyamnelaraby.com/479131/ الحزام الأمني بعدن نحن على استعداد عالي للتعامل مع أي طارئ في العاصمة https://www.elyamnelaraby.com/479145/ العثور على إفريقين اثنين ونقلهما الى مستشفى القطن.. صور https://www.elyamnelaraby.com/479148/ تدشين نظام المستشفيات الإلكتروني في مركز السلطان قابوس بالمهرة https://www.elyamnelaraby.com/479149/

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