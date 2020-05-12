اجتماع بسيئون يناقش آثار وباء كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020

الخليج 365 - سيئون

أكد وكيل المحافظة لشئون مديريات وادي حضرموت والصحراء عصام الكثيري أهمية حشد الطاقات المجتمعية وإتخاذ التدابير الكفيلة لتجنيب مديريات وادي حضرموت والصحراء المزيد من الآثار الناتجة عن وباء كورونا .



ودعا الوكيل في لقائه اليوم بحضور وكيل المحافظة المساعد لشئون الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي وضم مديروا عموم سبع مديريات هي سيئون وتريم والقطن وشبام وحوره ووادي العين وحريضة وساه الى الاستفادة القصوى من الطاقات الشبابية وتنظيم وترتيب عمل وأنشطة المجتمعات المحلية لتنفيذ حملات رش للقضاء على البعوض والاستفادة من معدات الرش بإدارات الزراعة في المديريات للتخلص من أماكن تواجد البعوض بهدف حماية المواطنين من الإصابة بحميات الكوليرا والضنك .

وجرى في اللقاء إعطاء صورة موجزة من قبل المدير التنفيذي بفرع جمعية الأقصى بوادي حضرموت فكري فراره عن مبادرة " معاً لوقاية حيّنا " التي تقدمت بها الجمعية الهادفة تنظيم العمل وتنسيق الجهود في الأحياء وتفعيل الطاقات البشرية والاستفادة من الإمكانيات في الأحياء وتقديم المساعدات والخدمات لأهل الحي وإشراك أكبر قدر ممكن من أفراد المجتمع المحلي في مواجهة الوباء وسبل الوقاية منه .

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وتم الاتفاق على تدارس محتوى المبادرة على مستوى كل مديرية على حده ، والعمل على تنفيذها بحسب الإمكانيات المتاحة في تلك. المديريات بإشراك المجتمع المحلي بكافة مكوناته .

كما جرى مناقشة الإجراءات التي يجب إتخاذها إزاء أعداد كبيرة من أبناء مديريات وادي حضرموت الواصلين من محافظة عدن العالقين عند المدخل المؤدي من محافظة شبوة بعد أن تم إغلاق جميع منافذ الدخول للمحافظة مع المحافظات المجاورة جراء تفادي إنتقال وباء كورونا .

حضر اللقاء مديرا عموم مكتبي وزارتي الصحة العامة والسكان الدكتور هاني العمودي والشئون الاجتماعية والعمل بالوادي والصحراء الدكتور عبد الله باجهام.