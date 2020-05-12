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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات ترحب بانعقاد مؤتمر مانحي اليمن في السعودية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
رحبت الإمارات العربية المتحدة بمؤتمر المانحين لليمن الذي من المقرر أن ينعقد مطلع شهر يونيو المقبل.
واكدت وزارة الخارجية الاماراتية في بيان دعم دولة الإمارات لهذا المؤتمر الذي سيعقد عن بُعد وتستضيفه المملكة العربية السعودية في الثاني من يونيو.
وقالت، إن انعقاد هذا المؤتمر "يأتي استمراراً لنهج المملكة في حشد المساعدات والمساهمات الإنسانية والتنموية العالمية لليمن وشعبه الشقيق".
وأضافت، إن "الدعوة لهذا المؤتمر تأكيدٌ لدور المملكة العربية السعودية الريادي في رفع المعاناة الإنسانية عن الأشقاء اليمنيين".
وشدد بيان وزارة الخارجية الاماراتية على أن دولة الإمارات تدعم كافة المبادرات والجهود الرامية إلى إنجاح هذا المؤتمر الإنساني الكبير الذي يهدف إلى دعم مسيرة التنمية في اليمن.
وابدت الوزارة في بيانها استعداد الإمارات العربية المتحدة لتقديم كل ما يُمَكّن اليمن من تحقيق الازدهار، ويرفع المعاناة الإنسانية عن كاهل شعبه الشقيق، ويلبي كل آماله وتطلعاته في مستقبل أفضل مستقر.
وكانت السعودية قد أعلنت الأحد عن تنظيم "مؤتمر المانحين لليمن" في 2 يونيو المقبل، بمشاركة الأمم المتحدة، على ان يعقد المؤتمر افتراضياً برئاسة الرياض.
وجاء في بيان وفق وكالة الأنباء السعودية، أن دعوة المملكة لعقد المؤتمر امتداد لمساهمتها الإنسانية والتنموية عالمياً، وفي اليمن على وجه الخصوص، حيث تعدّ السعودية الدولة الأولى المانحة لليمن تاريخياً، خصوصاً في السنوات الخمس الماضية، بتقديمها مساعدات إنسانية وإغاثية ومعونات للاجئين اليمنيين ومساعدات تنموية من خلال إعادة الإعمار ودعم البنك المركزي اليمني
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