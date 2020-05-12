الهلال الإماراتي يقدم مساعدات إغاثية لأصحاب الهمم في حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020

الخليج 365 - المكـلا

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم مساعداتها الإنسانية والإغاثية على سكان محافظة حضرموت، حيث



وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الإثنين، مساعدات إنسانية على "أصحاب الهمم"، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها دولة الإمارات للتخفيف عن الأهالي في حضرموت من وطأة الأزمة بسبب الأحداث التي تمر بها البلاد.

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وبلغت المساعدات المقدمة من الإمارات لساحل حضرموت، نحو 1500 سلة غذائية متكاملة؛ بمعدل 64 طن و 200 كيلو، مستهدفة 7,500 فرد من ذوي الهمم في عدد من المراكز التأهيلية والجمعيات بمديريتي الشحر والمكلا بمحافظة حضرموت.

ومن جانبهم عبر المستفيدين عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات، وقيادتها وشعبها، على المعونات القيمة التي تقدم في مختلف المجالات، وأكدوا أنها جاءت في وقتها المناسب، نظراً لتردي الأوضاع الاقتصادية، وانعدام فرص العمل لدى عدد كبير من الأسر.

وبلغ عدد السلال الغذائية التي وزعتها دولة الإمارات منذ بداية العام الجاري 14,880 سلة غذائية، تزن 918 طن و 443 كيلو؛ استهدفت 74,400 فردا من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة حضرموت