تدشين نظام المستشفيات الإلكتروني في مركز السلطان قابوس بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

دشن مدير عام مديرية شحن الشيخ محمد بن محمد زعبنوت، الإثنين، ومعه قائد حرس الحدود العميد ركن كامل زعبنوت ومدير مكتب الكهرباء بالمديرية سعد العيسي اليوم نظام المستشفيات الإلكتروني في مركز السلطان قابوس الصحي بالمديرية.

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واشاد مدير عام المديرية بالنقلة النوعية التي يحققها مركز السلطان قابوس الصحي خصوصا مع انطلاقة النظام الإلكتروني الذي سيساهم في رفع مستوى تقديم الرعاية الطبية للمرضى.

وقدم الدكتور خيران هادي مدير مركز السلطان قابوس الصحي شرح مفصل حول آلية العمل الجديدة بالنظام الالكتروني ابتداء من غرفة الاستقبال مرورا ببقية أقسام المركز التي تعمل بنظام إلكتروني واحد في تدوين ملفات تحتوي على معلومات المريض الصحية.

مقدما شكره لقيادة السلطة المحلية على توفير ودعم هذا النظام الذي يواكب الخدمة الطبية المعاصرة