الحزام الأمني بعدن نحن على استعداد عالي للتعامل مع أي طارئ في العاصمة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 بعد توجيهاته لقادة القطاعات برفع الجاهزية قائد قوات الحزام الأمني وضاح عمر عبدالعزيز، نحن على استعداد عالي لردع أي طارئ في العاصمة عدن.

Advertisements حيث صرح قائد قوات الحزام الأمني وضاح عمر عبدالعزيز للتوجيه المعنوي مطمئنا للمواطنين أن الوضع مستقر و أن كافة القوات على أهبة الاستعداد ومعنوية الأبطال عالية للتعامل مع اي حالة طارئة. هذا وقد طالب القائد وضاح المواطنين أن يكونو على ثقة تامة بقواتهم الجنوبية بأنها لن تقبل إلا بالنصر سوا في محافظة أبين أو في كل المناطق الجنوبية وعليهم بعدم الاستماع للأخبار الكاذبة والابواق المدعومه التي تهدف لزعزعة السكينة العامة

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