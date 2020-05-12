شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سياسي جنوبي يكشف لــ"اليمن العربي" أسباب التباطؤ والتلكؤ في تنفيذ بنود اتفاق الرياض والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبد الله التهامي -

قال المحلل السياسي الجنوبي عبدالله محمد سعد الحدي، إن أسباب التباطؤ والتلكؤ في تنفيذ بنود اتفاق الرياض قال "الحدي" في حديث خاص لــ"الخليج 365"، إن اتفاق الرياض الذي رعته وأشرفت عليه مشكورة المملكة العربية السعودية هو بارقة الامل والمخرج للجميع وتوحيد الجهود لمواجهة المليشيات الانقلابية الموالية لايران، وفي ظل تراشق الطرفين ممثلين بالحكومة واحزابها من جهة والمجلس الانتقالي الجنوبي من جهة اخرى، إلا في الحقيقة كثير من نقاط الاتفاق تعرضت للتعطيل من قبل الحكومة التي يسيطر عليها أصلا حزب الاصلاح الاخواني.

وأضاف بأن الاتفاق اليوم أصبح مجمدا ويجب انقاذه من خلال ممارسة مزيد من الضغط على الحكومة واحزابها الذين يريدون استمرار الحروب اصلا وخلق حروب وجبهات اخرى يستفيد منها الحوثيين وايران، مؤكداً بأن المجلس الانتقالي الجنوبي وفق كل بياناته ومواقف قياداته يؤكد على تمسكه بتطبيق اتفاق الرياض، وهذا شي ايجابي خاصة في ظل تنصل الحكومة عن التزامها بتتفيذ الاتفاق، حيث يمتلك الانتقالي كثير من الخيارات لمواجهة تعنت الحكومة اليمنية لكنه لا يزال إلى الان في صبر من أمره مراعاة لدور وشراكة الاخوة في التحالف العربي بقيادة السعودية.