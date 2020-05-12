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عدن - ياسمين التهامي - بالفيديو.. فتاة توهم الناس بخرق الحظر في المدينة.. ودورية شرطة...





أثار مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الإجتماعي جدلاً واسعاً، حيث ظهرت فتاة تتجول بشوارع المدينة المنورة، في محاولة لإيهام الناس أنها لا تلتزم بإجراءات الحظر المفروضة للحد من انتشار الفيروس التاجي. دورية شرطة تفضحها وظهرت الفتاة في مقطع الفيديو وهي تتجول بالشوارع متبرجة وتقول “ان رمضان هنا مختلف عن باقي الدول وأحلى شي بالمدينة، حتى بجدة وبمكة بس أحلى شي بالمدينة”، لإقناع الناس أنها بالمملكة، إلا أن سيارة شرطة تركية ظهرت بالفيديو وفضحت محاولتها لإثارة البلبلة في المملكة.







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