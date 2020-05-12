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عدن - ياسمين التهامي - الصراع يصل لمرحلة تكسير العظام على السلطة والمال في قطر





كشفت مصادر، أن هناك صراع قائم في قطر بين فريقين، أحدهما بقيادة الشيخة موزة والثاني بقيادة القطري حمد بن جاسم وفريقه داخل الحكومة القطرية والأسرة الحاكمة. الصراع حول السلطة والمال حيث أصبح الصراع واضحاً بين الطرفين على السلطة والمال، حيث يحاول كل منهما السيطرة على صندوق الاستثمارات، ولكل منهم خطته الموجهة نحو ذلك، ففريق الشيخة موزة يحاول مصادرة كل أملاك حمد بن جاسم والقضاء على نفوذه وثروته لتجريده من كل الأسلحة التي يمتلكها، بحيث يصبح محمد المسند “مستشار الأمير تميم” صاحب القرار الأول في الدوحة . وعلى صعيد أخر، يحاول حمد بن جاسم أن يتلقى دعم سياسى يجابه به الفريق الخصم، حيث اتضح من خلال مصادر غير معلنه أنه حاول مؤخراً التواصل مع كبير مستشاري البيت الأبيض “جاريد كوشنر” لكنه فشل.





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