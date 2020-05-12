شكرا لقرائتكم خبر عن أكل العقارب وحفر قبره بيده.. شاهد: مفقود السليل الذي كتب عبارة على مركبته يروي تفاصيل الواقعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكل العقارب وحفر قبره بيده.. شاهد: مفقود السليل الذي كتب عبارة على مركبته يروي تفاصيل الواقعة



روى الشاب فهد الودعاني الذي كان مفقوداً منذ الأربعاء الماضي في منطقة صحراوية بمحافظة السليل جنوب الرياض، وكتب على سيارته “ماشي مع الرجم جنوب”، تفاصيل العثور عليه بعد قضائه 4 أيام في الصحراء. وقال الودعاني وفقاً لـ”العربية”، إنه ذهب لزيارة شقيقته وبعدها قرر الخروج للبحث عن ناقة مفقودة في الصحراء، إلا أن سيارته تعطلت وساعده أحد الأقارب. وأضاف أنه قرر العودة عبر شعيب الصحبية وتعطلت إطارات سيارته ونفد منه الوقود وتاه في الصحراء، مبيناً أنه غادر السيارة باحثاً عن شجرة يستظل تحتها، بعد أن قام بحرق إطارات السيارة في اليوم الأول والثاني أملاً أن يعثر عليه أحد. وتابع أنه في اليوم الثالث لم يستطع مقاومة الجوع وقام بأكل العقارب ليسد جوعه كما أكل من شجر السمر، وبعدها قام بحفر قبره بيديه، وكتب وصيته بوضع آبار سقيا في الموقع الذي تاه فيه. وأشار إلى أنه في اليوم الرابع تفاجأ بسيارة لـ “قصاص أثر” وجد وصيته التي كتبها على قماش من مقاعد السيارة وقلمه بجوار إحدى الأشجار، مبيناً أنه استطاع الوصول إليه ونقله إلى المستشفى بالتعاون مع جمعية عون للبحث والإنقاذ. من جانبه، قال المتحدث باسم جمعية عون للبحث والإنقاذ معاذ الخنيني في مداخلة لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن فريق البحث استطاع الوصول إلى المفقود بعدما أحسن التصرف قبل مغادرته السيارة وتحديده للاتجاه الذي اتجه إليه، وهو الأمر الذي ساعدهم في العثور عليه ونجاته من الموت المحقق.

