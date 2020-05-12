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عدن - ياسمين التهامي - ظهور داعية كويتي على شاشة قناة الجزيرة يشعل مواقع التواصل



أثار ظهور الداعية الكويتي الدكتور عثمان الخميس على قناة الجزيرة يوم الخميس الماضي في برنامج الشريعة والحياة في رمضان جدلا واسعا في أوساط العديد من الدعاة والمغردين على مواقع التواصل الاجتماعي. ولم يبن انتقاد ظهور الخميس على قناة الجزيرة على أسباب عقائدية أو فقهية خاض فيها الرجل خلال اللقاء، وإنما لمجرد ظهوره على الجزيرة فقط. فقد غرد الشيخ الكويتي السلفي سالم الطويل عبر حسابه على موقع تويتر قائلا "بخصوص مشاركة الشيخ عثمان بن محمد الخميس وظهوره على قناة الجزيرة المثيرة للفتنة لا شك أن هذا خطأ كبير وقع فيه الشيخ. الله يعفو عنا وعنه". والطويل هو من كبار رموز ما يعرف بالسلفية الجامية التي تنسب إلى الدكتور الحبشي محمد أمان الجامي، الذي ارتحل من بلاده إلى السعودية للتتلمذ على أيدي مشايخها، والأخذ عن علمائها في الحلقات المسجدية والمعاهد العلمية لينتهي به المقام في المدينة المنورة مدرسا في المسجد النبوي. مكسب كبير من ناحيته، قال الصحفي الأردني المقيم في الإمارات يوسف علاونة "على هامش مسألة ذهاب فضيلة الشيخ عثمان الخميس إلى قناة الجزيرة! عثمان الخميس عالم جليل ورأيت البعض تكلم فيه فطلبت منهم تركه وشأنه فهو في الكويت قبلة لطلبة العلم وهو مكسب كبير للعقيدة الصحيحة وسهم مسدد ضد شتى أنواع الانحراف في العقيدة". بدوره، زعم المغرد السعودي سلمان بن حثلين أن "الظهور على قناة الجزيرة وفي هذا الوقت تحديدا يعتبر تزكية لها من دعم الإرهاب والتطرف وتبرأتها من التآمر على الخليج والعرب. وما فعله د.عثمان الخميس هداه الله أمر مستفز وسقطة واضحة وشخصيا لا أستغربها منه فسبق أن صدمنا بالثناء على تاريخ العثمانيين المجرم والصمت على بن لادن الإرهابي". من جهته، تساءل المغرد سعدون المطوع "من يطعن بالشيخ عثمان الخميس بحجة ظهوره على قناة الجزيرة، هل يشمل طعنه عبد العزيز آل الشيخ لما ظهر على قناة الفساد إم بي سي؟". أما المغرد الإماراتي خالد الشامسي، فقد قال "الحين الشيخ عثمان الخميس طلع في قناة الجزيرة في موضوع ديني. شو نسوي يعني نغير دينا مثلا ولا نسوي ليبراليين؟". أما المغرد بن الرواي النقبي فقد تساءل "ممكن حد يفهمني وين المشكلة من ظهور عثمان الخميس على قناة الجزيرة؟". بدوره، اعتبر الدكتور في الشؤون الدولية والباحث في التاريخ العربي والخليجي حزام الحزام في تغريدة على حسابه على تويتر أن "خروج الشيخ عثمان الخميس حفظه الله على شاشة أقوى قناة عربية الجزيرة أمر طيب، وهو شيخ جليل ذو منهج صحيح وسليم، وهذا الظهور ينفي بأن القناة حاضنة حزبية للإخوان بل تحتوي الجميع منهم علماء السلف وتطبق الرأي والرأي الآخر". الذباب الإلكتروني المغرد الكويتي أحمد سالم رأى من جانبه أن من وصفهم بقطيع الذباب الإلكتروني جن جنونهم بسبب ظهور الخميس على شاشة الجزيرة من خلال برنامج ديني، معتبرا أنهم يريدون فرض ثقافة الإقصاء والوصاية بشتى السبل والوسائل، ولكن مجددا جاءهم الرد الذي لا يعجبهم ولا يتماشى مع أهوائهم. من جهته، أشار الباحث في التاريخ والتراث الإسلامي مهنا المهنا إلى أنه "من عادة مشايخ الدجل من جامية ومدخلية أن يشغلوا المسلمين في منتصف رمضان عن حرمة احتفال الأطفال بالقرقيعان فأشغلونا هذا العام عن حرمة الظهور في قناة الجزيرة لأنها تثير الفتنة بين المسلمين". أما محمد عبد الله المطر فقد غرد على حسابه قائلا "ولي أمر الكويت موقفه مختلف مع الجامية المدخلية في الموقف من فلسطين، والموقف من أزمة الخليج، والموقف من تركيا، والموقف من ليبيا. جامية الكويت سؤال: أنتم مع ولي أمر أي دولة بالضبط؟". الشيخ عثمان الخميس حسم الجدل الدائر على منصات التواصل الاجتماعي بعد اللغط الذي أثير حول ظهوره على شاشة قناة الجزيرة في تغريدة قال فيها "أنا غير متابع لما يجري في القنوات الإخبارية وغير متابع للتراشقات السياسية والخلافات في البرامج الحوارية. لي دور رسمته لنفسي منذ البداية وهو توعية المسلمين من خلال الدعوة ونشر الخير والفضيلة والعلم الشرعي بين المسلمين ما وجدت سبيلا لذلك". يذكر أن الخميس حاصل على دكتوراة في المراجعات من جامعة الملك سعود، وعمل بالتدريس الجامعي في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت وله نشاط دعوي يتضمن مئات المحاضرات والمناظرات دفاعا عن سنة النبي صل الله عليه وسلم وأصحابه، ومن مؤلفاته كتاب كنوز السيرة وكتاب الدعاء أحكام وآداب. المصدر : الجزيرة

