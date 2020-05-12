شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا عليك عدم غسل المنتجات بالصابون أثناء جائحة كورونا؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لماذا عليك عدم غسل المنتجات بالصابون أثناء جائحة كورونا؟



يعتقد الكثير من الأشخاص أن غسل المنتجات بالماء والصابون، قد تحمي من فيروس كورونا، وعلى الرغم من أن الصابون هو عنصر أساسي وفعال في منع انتشار الفيروس، إلا أنه مصنوع لتنظيف الأسطح واليدين؛ ما يعني أن تنظيف الفاكهة أو الخضروات بالصابون فكرة غير جيدة وغير صحية. لماذا تعتبر فكرة غسل المنتجات بالصابون غير جيدة؟ قد يتسبب تناول الصابون بالعديد من الأمور الضارة بالصحة مثل الغثيان والقيء والإسهال، وقد تكون بعض تلك الأعراض التي يسببها تتشابه إلى حدٍ بعيد مع أعراض فيروس كورونا. كما يقول خبراء سلامة الأغذية في الولايات المتحدة أن غسل المنتجات بالصابون قد يؤثر على طعمها، إذ تشير وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن الصابون من المنتجات غير المعتمدة أو المصنفة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للاستخدام في الأطعمة، وهذا يعني أنه يمكن ابتلاع بقايا الصابون أو امتصاصها من قبل المنتج وهو ما قد يسبب الضرر للجسم. كيف يمكنني تنظيف المنتجات؟ إن تنظيف المنتجات، يُعد أمرا بسيطا للغاية، فكل ما عليك فعله هو فرك منتجاتك بلطف أثناء شطفها بالماء، إذ تقول إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة أنه ليس هناك حاجة لاستخدام الصابون أثناء غسل المنتج، كما يمكنك استخدام فرشاة تنظيف للمنتجات الصلبة مثل البطيخ والخيار والجزر والأفوكادو. وتوضح الابحات أن الماء يمكنه إزالة ما بين 90٪ و 99٪ من الأمراض المنقولة بالغذاء والفيروسات الأخرى. ويقول بن تشابمان، وهو أستاذ ومختص إرشاد سلامة الغذاء في جامعة ولاية كارولينا الشمالية، أن الماء أفضل شيءٍ يمكن استخدامه لتنظيف المنتجات، ويضيف، في بعض الأحيان يمكن أن تلتصق الميكروبات بشقوق أو أجزاء أخرى من الفاكهة أو الخضار والتي لا يمكن أن تصل المياه إليها، لكن الصابون لن يكون خيارا أفضل من الماء. ونظرًا لعدم وجود دليل حاليًا على أن فيروس كورونا ينتشر من خلال الطعام، فإن إرشادات الغسيل هي نفسها، اغسلي يديكِ جيدًا بالماء الدافئ والصابون قبل غسل المنتج، ثم قومي بشطف المنتج قبل التقشير أو القطع وتجفيفه، أما فيما يخص الأطعمة الورقية فقومي بإزالة الأوراق الخارجية مثل الخس والملفوف. هل درجة حرارة الماء مهمة؟ تعد درجة الحرارة الباردة هي المثالية لشطف المنتجات، لأن الماء الساخن من الممكن أن يتسبب بذبول أو تلف المنتجات، والبعض يعتقد أن درجة الحرارة العالية قد تقتل الفيروسات، إلا أن قتل الفيروس يحتاج إلى درحة حرارة مرتفعة جدا قد تتسبب بطهي منتجك وتلفه.

