شكرا لقرائتكم خبر عن الجمهور ينبش فيديو لهيفاء وهبي للرد على حقيقة غيرتها من زواج ياسمين وأبو هشيمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الجمهور ينبش فيديو لهيفاء وهبي للرد على حقيقة غيرتها من زواج ياسمين وأبو هشيمة



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديما للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي خلال حوار أجرته مع الإعلامي اللبناني طوني بارود بعد انفصالها عن رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة. وقال بارود لوهبي أن أبو هشيمة قد صرح أنه لا يشعر بالندم بسبب طلاقه منها، لتجيب: “طب ليه بيقولي ارجعيلي”، ليرد عليها طوني بالسؤال حول إن كانت إجابتها قبل أو بعد تصريحه هذا، لتؤكد وهبي أنه قبل وبعد التصريح حاول أبو هشيمة الرجوع إليها. وأعاد هذا الفيديو الأذهان للجمهور عندما تم تداول معلومات بعد انفصال الفنانة اللبنانية وأبو هشيمة عام 2012، حيث قيل وقتها أن رجل الأعمال حاول العودة إلى زوجته ودعاها للتفاهم أو التصالح بعد خلافات نشبت بينهما قبل أن يذهب لأداء مناسك الحج بأيام قليلة على إثر إشاعات طالت هيفاء بعلاقات خارج الوسط الفني. وأوضحت المعلومات أن هيفاء وهبي أصرت على الطلاق فأُجبر الأخير على الموافقة وبعدها تم الاتفاق على باقي التفاصيل، وكشفت وسائل الإعلام وقتها أن وهبي قالت لزوجها إنها غير قادرة على أن تكمل الحياة الزوجية معه. وبالعودة إلى الفيديو القديم الذي تم نشره مجددًا من مقابلة وهبي مع طوني، فإن عددا من المتابعين علق بالقول إن هذا المقطع هو أكبر دليل على بعض الأخبار التي تحدثت أن وهبي تشعر بالغيرة بعد زواج أبو هشيمة من الفنانة المصرية ياسمين صبري، وشددوا على أن الفنانة اللبنانية هي من تخلت عن رجل الأعمال المصري وليس العكس. كما لم يستبعد عدد من المعلقين أن تقوم هيفاء وهبي بإعادة نشر الفيديو عن طريق أحد أصدقائها أو محبيها من الجمهور للرد على جميع التعليقات التي تتهمها بالغيرة، وأن أبو هشيمة ارتبط بمن هي أصغر منها سنًا وأجمل منها وفق رأي البعض، ليرد آخرون أن الفنانة أكبر من أن تقوم بمثل هذه التصرفات. يُشار إلى أن هيفاء وهبي كانت كشفت قبل سنوات وبعد انفصالها عن أبو هشيمة أنه أصبح شخصية معروفة بسبب ارتباطه بها وأنها سبب شهرته. وعلى صعيد آخر، انتشر في اليومين الماضيين فيديو للشاب عمر ابن أحمد أبو هشيمة والذي ظهر في لقاء قديم، وعبر الجمهور عن صدمتهم لوجود ابن بعمر الشباب لأبو هشيمة، لا سيما أن الكثيرين يعتقدون أن أول زواج لهشيمة كان من الفنانة هيفاء وهبي. يُذكر أن ياسمين صبري كانت صدمت الجمهور بإعلانها ارتباطها برجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بشكل مفاجئ، وقرر الثنائي عقد قرانهما خلال فترة الحجر، فيما لم يتم الكشف عما إذا سيقيمان حفل زفافهما بعد فترة الحجر الصحي أم لا.



