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عدن - ياسمين التهامي - بالفيديو.. لحظة إصابة البارجة الإيرانية بصاروخ في خليج عمان





نشرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، مقطع فيديو يظهر لحظة إصابة البارجة الإيرانية خلال تدريبات لقوات البحرية في مياه جاسك وتشابهار في خليج عمان أمس الأحد.وقالت البحرية الإيرانية في بيان اليوم، إن نيرانا صديقة تسببت بالحادث، حيث أصاب صاروخ إيراني البارجة، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية. وكانت مصادر إعلامية إيرانية، ذكرت أن مدمرة جماران أصابت بالخطأ بارجة كونارك أثناء تدريبات البحرية الإيرانية. المصدر: RT







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