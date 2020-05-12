شكرا لمتابعة خبر عن قبائل خولان : تقتحم مستشفى في العاصمة صنعاء لإخراج أحد أبنائها مصاب بفيروس كورونا بالقوة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اقتحمت قبائل خولان بأكثر من 16 سيارة مدججة بالعشرات من رجال القبائل بأسلحتهم الشخصية لإخراج أحد أبناء القبيلة مصاب بفيروس كورونا .

وقالت مصادر إعلامية ومحلية متطابقة الإثنين أن العشرات من أبناء قبيلة خولان مدججين بالسلاح على متن 16 سيارة قاموا باقتحام مستشفى الكويت وسط العاصمة صنعاء لإخراج أحد أبناء القبيلة مصاب بفيروس كورونا .

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وأضافت المصادر نقلا عن الدكتور المناوب للحالات الطارئة في مستشفى الكويت أن رجال خولان قاموا بأخذ المريض بالقوة على متن أحد السيارات التابعة لهم في ضل عجز جماعة الحوثي عن منع القبائل من ذلك .

وأكدت المصادر ان قبائل خولان قاموا باستقبال المصاب إستقبال الابطال وتم إقامة جلسة جماعية على شرفه حضرها العديد من أبناء القبيلة .