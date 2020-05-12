شكرا لمتابعة خبر عن الحوثيين يستعدون لفتح جبهات جديدة والتقدم في جبهات أخرى لتخفيف الضغط على المجلس الانتقالي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مطلعة عن استعدادات حوثية لفتح جبهات جديدة والتقدم في جبهات أخرى لإرباك قوات الجيش الوطني وتخفيف الضغط على المجلس الانتقالي الجنوبي .

وقالت المصادر لـ المشهد اليمني اليوم الثلاثاء أن الحوثيين يحاولون فتح جبهات جديدة والتقدم في جبهات أخرى لتخفيف الضغط على المجلس الانتقالي الانفصالي الجنوبي واستغلال انشغال قوات الشرعية لتحقيق مكاسب على الأرض .

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وأضافت المصادر أن الحوثيين على تنسيق واصل مع القوى الانفصالية الجنوبية منذ حرب صيف 1994م حيث كانت القوى الانفصالية على تنسيق واصل من خلال حزب الحق والذي كانت تنضوي فيه غالبية القوى الأمامية بمن فيها أسرة آل الحوثي .

وأكدت المصادر أن الانتقالي والحوثي وجهان لعملة واحدة تدار من إيران وهدفها تفكيك اليمن حتى يسهل ابتلاعها وإضعاف المملكة العربية السعودية .

ووضحت المصادر وجود تنسيق بين الحوثيين والانتقالي على المستوى الخارجي وكذلك الحال على المستوى الداخلي من خلال القيادات التي تعلمت وتدربت في إيران وجنوب لبنان .

وبينت المصادر أن الحوثيين يخشون سقوط الانتقالي والذي يقوم بعملية التسهيل لنقل الأسلحة للحوثيين بالإضافة إلى تشويه صورة الشرعية في المناطق المحررة حتى لا يتم التأثر بها ويتم تحرر مناطق سيطرة الحوثيين .

الجدير ذكره أن الثورة السبتمبرية مطلع ستينيات القرن الماضي لم تتحقق إلى بعد القضاء على الحكم الأمامي والذي كان بوابة لخروج المستعمر البريطاني وكذلك الوضع ينطبق على جماعة الحوثي والانتقالي الجنوبي .