شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : وزارة الدفاع تكشف اخرالتطورات في معركة ابين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبده مجلي، أن قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة تلقت بلاغات من قيادة محور أبين تشير إلى وجود تحشيد لمليشيات تابعة لما يسمى المجلس الانتقالي في زنجبار وقرية الشيخ سالم ومنطقة الطرية.

واشار مجلي في تصريح لـموقع الجيش اليمني (سبتمبر نت) الى ان هناك استفزازات من تلك المليشيات لقوات الجيش الوطني في منطقة شقرة، بإطلاق قذائف الهاون على مواقع الجيش الوطني في منطقتي الكلاسي وشقرة..لافتاً الى أن الوحدات العسكرية اضطرت إلى الرد على تلك الاستفزازات والنيران، والدخول في الاشتباك مع المليشيات.

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وأكد العميد مجلي أن مليشيات الانتقالي مستمرة في استفزازاتها واعتداءاتها حتى ساعة هذا التصريح، وأن قوات الجيش تتعامل مع مصادر النيران.