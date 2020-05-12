شكرا لمتابعة خبر عن بيان هام : للقوات المشتركة في الساحل الغربي (نص البيان) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر الناطق الإعلامي باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، العقيد وضاح الدبيش بيان هام.

وقال البيان أن القيادة المشتركة في الساحل الغربي وقيادة التحالف لدعم الشرعية في الساحل الغربي، تعرب عن استنكارها وأدانتها إزاء صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة للضغط على جماعة الحوثي، جرى رفضها وتنصلها ومراوغته في السماح السماح للمنظمة الدولية بصيانة ناقلة النفط "صافِر" التي يحتجزونها في مياه البحر الأحمر.

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وقال الدبيش في البيان: ونحن في عامنا الخامس ومازالت الأمم المتحدة والجهات المعنية تكتفي بإصدار البيانات والقلق الذي لا يغني ولا يسمن من جوع، ونحن حاليا في العد التنازلي الذي أوشك على الانتهاء في حدوث وشيك وقريب جدا أكثر مما مضى من أكبر كارثة في القرن العشرين إنسانية وبيئية واقتصادية واجتماعية، إذا حصل تسرب من الناقلة، فإن الحوثيين سيتحملون تبعات التداعيات، إضافة للتكاليف الإنسانية والبيئية نتيجة أي تسرب للنفط من ناقلة النفط المحتجزة.

وأكد البيان على أن جماعة الحوثي أثبتت انها لا تكترث إطلاقا لأي كوارث ولا تعي معنى الكارثة التي قد تحصل اتجاه تصرفاته الرعنه ولم تكتفي بقتل الإنسان والشجر والحجر والدمار والخراب والعبث حتى البحار وأحيائها البحرية لم تنجي منها، بل تتخذ من الأزمات والكوارث فرصة وغنيمة لابتزاز العالم للممارسة أساليبه القذرة الخبيثة لمصالحه الانية ومصالح وكلائهم في طهران.

وتابع البيان: اشترطت جماعة الحوثي؛ اولاً_ انسحاب القوات المشتركة من الحديدة

ثانياً_ رفع الحصار عن إيران ثالثاً. فتح مطار صنعاء لنقل جرحاهم من المصابين وخروج الخبراء الإيرانيين واللبنانيين.

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رابعاً_ انسحاب القوات المشتركة من الدريهمي

خامساً_ اخذ مبلغ مايعادل بالسعر العالمي نصف مليون برميل من النفط الخام، واستلام المبلغ نقدا بالدولار الأمريكي.

ولفت قائلا: كنا قد اطلعنا قبل يومين عبر تغريدة على تويتر تصريح للمعتوه (المسيح الدجال) محمد عبدالسلام فليته، يحمل المسئولية دول التحالف هذا الدجال والذي لا يستطيع أن يأكل ويشرب وبتنفس الا عبر الكذب والتضليل، وهذا أهم سمات الجماعة وكيف لا يكون كذلك وهو قد رضع من ثدي الخميني واتحداه الان بأن ينكر أو يثبت عكس ما قلناه ولو كانوا صادقين عليهم أن يتحدثوا عن ماوراء سبب عدم السماح لفريق الصيانه ومن الذي اشترط ومن الذي يعرقل وصول الفريق الفني الدولي، وماهي الشروط الذي طلبوا، الجدير بالذكر أن من مسيطر على مكان السفينة صافر هم الحوثيين فلماذا لم يسمحوا لفريق الصيانه الدولي بتنفيذ الصيانة والإصلاح للإضرار. كما نذكر بأن فريق الصيانه قد سبق وأن نزل إلى الحديدة وميناء رأس عيسى مرتين ويتم منعه بعد أن تأتي توجيهات من إيران.

ونوه قائلا: إذ تحمل القيادة المشتركة وقيادات التحالف في الساحل الغربي كامل المسؤولية لجماعة الحوثي عن منع فريق الصيانه الدولي من تنفيذ أعمال الصيانه للسفينة صافر.

ومن هنا فإننا لن نكتفي بالصمت وإصدار البيانات والتصريحات بل سيكون لن موقف جاد وقوي مالم فأن الضغط على جماعة الحوثي في السماح لفريق الصيانه بالعمل في أسرع وقت ممكن قبل فوات الأوان، وعلى الأمم المتحدة أداء مهمته بكل شجاعة واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة والقانونية إزاء تعنت جماعة الحوثي، تعتبر الباخرة "صافر"، والتي ترسو على بُعد 4.8 ميل بحري من ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة، ثالث أكبر ميناء عائم في العالم لتخزين النفط وبسعة تبلغ ثلاثة ملايين برميل، إلا أنه وبسبب رفض جماعة الحوثي - التي تسيطر على المديرية التي تقع فيها - إجراء صيانة لها، فهي مهددة بأن تتحول إلى "قنبلة عائمة" جرّاء تسرب النفط منها.

ويبلغ عمر الباخرة ما يقارب 44 عاماً، وهي في الخدمة منذ العام 1988، ما يعني وصولها لمرحلة الاهتراء منذ أكثر من عشر سنوات، فيما يبلغ وزنها 410 آلاف طن.

وتحمل الناقلة مليون برميل نفط خام، وترتبط بأنبوب نفطي مع حقول "صافر" في محافظة مأرب يصل طوله لنحو 428 كيلومتراً، فيما سيؤدي التسرب النفطي إلى حدوث كارثة.

وتعطلت الناقلة، المخصصة لاستقبال وتصدير نفط خام مأرب الخفيف، في مارس 2015، بسبب عدم توفر وقود المازوت المسؤول عن تشغيل الغلايات، وهو ما يعرض جسم الخزان للتآكل.

وذكر الدبيش انه وعلى وقع التصعيد الحوثي بلغت الخروقات منذ إعلان تحالف دعم الشرعية وقف إطلاق النار شامل (3051) حتى الساعة الثانية عشرة ليوم الأحد تاريخ10/مايو 2020، وفي جبهة الساحل لجأت إلى التصعيد العسكري، بدلاً من توفير الخدمات الأساسية وحماية المدنيين من تداعيات السيول وجائحة كورونا، حيث اتبعت استراتيجية تحشيد طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية، ورد الينا من إحدى مصادرنا الموثوق بها بأن جماعة الحوثي، في الشهر المنصرم عملت على تشكيل، لجان برئاسة مشرفيه في كافة مديريات الحديدة الخاضعة لسيطرتها وبمعية عقال الحارات ومدراء المدراس وخطباء وأمة المساجد والشخصيات الاجتماعية الذي تتمتع بقبول واحترام وشعبية لدى أبناء مناطقهم. ومهام هذه للجان يكمن في الاتي:

1_ استقطاب شريحة طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، والتغرير بهم وحثهم على دخول دورات تدريبية ثقافية وجهادية، مستغلة توقف الدراسة بسبب جائحة كورونا فيروس، وظروف أهاليهم المادية

2_ شددت والزمت على أعضاء اللجان بموافاة مشرفي جماعة الحوثي بكشوفات تفصيلية عن إعداد الطلاب من سن 12 ومافوق، كما الزمت أعضاء اللجان كلاً حسب مديرته ومنطقته بإعداد كشوفات عن عدد الأشخاص الغير مسجلين في المدارس من سن 12ومافوق من بينهم العاملين في القطاع الخاص.

3_ إعداد كشوفات تفصيلية بعدد الأبناء لدى كل أسرة، وتحديد الأسر التي لم يسبق له تقديم إحدى أولاده.

4_إلزام خطباء المساجد على ضرورة حث وتشجيع أولياء الأمور على إرسال أبناءهم إلى مراكز التدريب، وذلك من خلال الثاتير عبر الخطب والمحاضرات الجهادية الحماسية والذي تفرض وجوب الجهاد ضد ما اسمته العدوان.

5_ أوكلت على أعضاء اللجان المختلفة الالتقاء الدائم الودي مع شيوخ ورجال وأولياء الأمور وعقد المنتديات وجلسات المقيل واغراءهم بصرف مساعدات مالية وغذائية وضمان صرف مرتبات شهرية عن طريق تسجيل وترقيم أبنائهم بشكل رسمي في السلك العسكري.

6_وأيضا تشكيل لجان لمتابعة الأفراد المقاتلين مع الشرعية وأوصلوا كشوفات بأسماءهم في كل مديرية والزام العقال والأعيان للتواصل مع أهاليهم لترغيبهم للعودة، وصرف رواتبهم بانتظام، وتقديم الضمانات بعدم ملاحقتهم.

وعلى ماذكر أعلاه تم صرف مبالغ مقابل بدل تنقلات ونثريات لكافة أعضاء اللجان، حيث بدأت كافة اللجان كلاً بحسب منطقته العمل بوتيرة سريعة وخلال شهر ، استطاعوا من التظليل والتغرير على كثير من أولياء الأمور بإرسال الأطفال والشباب إلى معسكرات التدريب ومنهم من تم سرعة الزج بهم وقبل يومين استقبلت مديرية المراوعة عدد(9) قتلى كما استقبلت مديرية زبيد والجراحي والمنصورية وبيت الفقيه عدد (17) قتيل ومديرية الميناء والمنيرة والزيدية والصليف عدد(13) أغلبهم لقوا مصرعهم في الساحل الغربي.

مازالت للجان مستمرة في المهام المؤكله حتى يومنا هذا.

‏يأبى الحوثيون إلا ان يثبتوا للعالم أنهم جماعة الحوثي تصادر الحياة مثلما صادرت كل مظاهر العيش لليمنيين منذ 5 سنوات، لجوء هذه الجماعة لاستغلال ظروف المواطنين يعكس مدى حالة الافلاس والضعف التي يعيشونه.