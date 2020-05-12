شكرا لمتابعة خبر عن الشرعية : تصدر بيان هام حول التطورات في الجنوب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكدت الحكومة الشرعية، التزامها بتنفيذ اتفاق الرياض كونه خارطة الطريق الآمنة، مشددة على أن التراجع عن التمرد سيحفظ الدماء.

وطالبت الحكومة على لسان وزير الخارجية محمد الحضرمي، المجلس الجنوبي الانصياع وتنفيذ استحقاقات اتفاق الرياض ويتراجع عن إعلان ما اسماه “الإدارة الذاتية”؛ ما لم فسيتحمل المسؤولية عن كل ما سيترتب على استمرار تمرده.

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وقال الحضرميـ حاولت الحكومة مرارا التعاطي بإيجابية مع كل جهود تنفيذ اتفاق الرياض، وقابل ذلك تعنت مستمر من قبل المجلس الانتقالي واصرار غير مبرر على الاستمرار في تمرده المسلح وتقويض عمل مؤسسات الدولة بما في ذلك تعطيل عمل الفرق التابعة لوزارة الصحة المعنية بالتصدي لجائحة كورونا في عدن.

واكد ان مسئولية الجيش الوطني هي الدفاع عن الوطن وحماية أمنه وسلامة أراضيه والتصدي لكل تمرد مسلح وما يترتب عليه من تقويض لمؤسسات الدولة وسلطتها الشرعية.

واضاف الحضرمي في تغريدات على موقع وزارة الخارجية، ان مؤسسة الجيش الوطني ستقوم بكل مايلزم للحفاظ على الدولة ومؤسساتها وسلامة المواطنيين.

وتابع بالقول: لم يكتف المجلس الانتقالي برفض الاستجابة لدعوات الحكومة والتحالف ومجلس الامن والمجتمع الدولي بضرورة الرجوع عن خطوته المتهورة فيما اسماه “الإدارة الذاتية للجنوب”، بل أنه أيضا استمر في زعزعة الأمن والاستقرار في سقطرى ومؤخرا في أبين بقيامه بالتحشيد العسكري المستفز.