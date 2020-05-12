شكرا لمتابعة خبر عن المجلس الانتقالي : يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عزمه على انهاء الشرعية بالجنوب واستعادة دولته (تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فجر، عضو هيئة رئاسة الانتقالي ورئيس وحدة المفاوضات بالمجلس الدكتور ناصر الخبجي، مفاجأة مدوية عن عزم المجلس في استعادة الوطن حسب قوله، متجاوزا لاتفاق الرياض وكل البيانات الدولية التي تؤكد على وحدة اليمن.

وكتب الخبجي في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك" قال فيه: "قلنا لهم الرصاصة لا تزال في الجيب واليد على الزناد".

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وتابع: " رفضوا الرحيل من ارض الجنوب بسلام وقالوا انهم شرعية.. فقلنا لهم الشرعية شرعية شعبنا الجنوبي والارض ارضه وشرعية الخنادق وليس ارض اللصوص واصحاب الفنادق".

واضاف: "جنودنا وشبابنا سلاحهم قضية وعقيدتهم هوية وهدفهم وطن مستقل وشعب جبار لا يهاب الموت..".

واختتم الخبجي منشوره بالقول: " اجتثاث الارهاب والفساد واجب واستعادة الوطن هدف ، القادم سيكون مؤلم لهم.. انتظروا".