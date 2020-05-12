شكرا لمتابعة خبر عن رد سعودي عنيف على هاني بن بريك مع احتدام المعارك في ابين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال القائد العسكري السعودي جبر العتيبي في تغريده له على حسابه بتويتر في رده على هاني بن بريك :

لايوجد اي علاقة بين جيش الشرعية والاخوان وقطر والارهاب كما يطنطن بن بريك هذا جيش وطني يمني للشرعية دعمهم سعودي وسلاحهم سعودي رواتبهم من السعودية وعندما تتطاول عليه يا انتقالي باسم الارهاب يعني تتهم السعودية بالارهاب وهي لغة حزب الله ضد ‎السعودية

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد : من هو الشخص الذي ارتمت الفنانة "نانسي عجرم" في حضنه وأثارت جدلاً واسعاً في جميع شبكات التواصل (صور وتعليقات صادمة)

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

مذيعة الجزيرة علا الفارس تهز الخليج وتستفز السعوديين بكلمتين فقط ..وشمس الكويتية تفقد صوابها وترد بهذه الطريقة

بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل !

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور)

مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة

Advertisements

أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد

ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام

أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل)

هذا وقد غرد القيادي في الانتقالي هاني بن بريك عبر حسابه على تويتر واصفا جيش الشرعيه بالارهابي فقال في تغريده له اليوم قال فيها:

نحارب اليوم قوات الإرهاب متحدة بغطاء الحكومة، والكلمة ستكون على الأرض لرجال الجنوب الذين كسروا الإرهاب الإيراني والإخونجي القطري .

وإحتدمت المعارك المسلحة بين ؤ وقوات الانتقالي في ابين ولا زالت مستمرة حتى اللحظة .

واندلعت المعارك اليوم بهجوم شنته قوات الحكومة صوب زنجبار.

وقوبل الهجوم بمواجهات قوية بالقرب من منطقة الشيخ سالم.

وقالت قوات الانتقالي انها صدت الهجوم ، بينما تتحدث مصادر صحفية بأن هنالك قتلى وجرحى.

وحتى اللحظة يلف الغموض نتائج هذه المعارك التي لاتزال مستمرة