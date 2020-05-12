شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن محمدالعرب يكشف حقيقة ماحدث له يوم امس في مارب ..فيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بعد ترديد شائعات عن إعتقاله رد مراسل قناة "العربية والحدث في اليمن محمد العرب على الأنباء التي تحدثت عن اعتقاله في مدينة مأرب شرقي اليمن بتهمة التجسس.

وظهر العرب في بث على صفحته الرسمية بموقع "تويتر" اليوم الاثنين، وهو يستمع للنشيد الوطني للجمهورية اليمنية رافعاً يده بالتحية للنشيد الوطني اليمني.

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كما ظهر العرب في فيديو آخر أثناء تغطيته المعارك التي دارت اليوم في مديرية المطمة بمحافظة الجوف شمال شرقي اليمن بين القوات الحكومية ومسلحي الحوثيين.

وكانت وسائل إعلام موالية للحوثيين منها موقع قناة العالم الإيرانية تداولت خبر اعتقال مراسل قناة "العربية" الإخبارية محمد العرب، بعد العثور على أجهزة تجسسية كانت بحوزته في مدينة مأرب.