شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان..عمالقة الساحل الغربي يباغتون الجميع ويتدخلون بقوة جبارة وسلاح فتاك ويغيرون موازين القوى ويجعلون هذا الطرف يتلقى هزيمة ساحقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان..عمالقة الساحل الغربي يباغتون الجميع ويتدخلون بقوة جبارة وسلاح فتاك ويغيرون موازين القوى ويجعلون هذا الطرف يتلقى هزيمة ساحقة

دفعت ألوية العمالقة في الساحل الغربي بتعزيزات عسكرية إلى محافظة أبين جنوب اليمن لمساندة القوات المسلحة الجنوبية.

وشهدت محافظة أبين مواجهات بين القوات الجنوبية ومليشيات الإخوان عقب محاولة المليشيات حشد عناصرها والدفع بهم باتجاه أبين، وقد سقط عشرات القتلى والجرحى فيما لاذ البقية منهم بالفرار باتجاه شبوة.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

عاجل وخطير..المذيع «محمد العرب» يرفض الخضوع للتفتيش ويشتبك مع نقطة عسكرية في هذه المحافظة ويجرح صومه بكلمات نابية وغير لائقة ( فيديو صادم )

عاجل: طارق عفاش يباغت الجميع ويقلب الطاولة على راس ولي عهد ابو ظبي، ويوجه اتهامات خطيرة..لن تصدق ماقاله طارق عفاش ( فيديو صادم )

عاجل.. قوات الانتقالي تدق ساعة الصفر وتباغت الجميع بتوجيه ضربة ساحقة وتوجه للجنرال الاحمر لن تقوم له بعدها قائمة لا في الشمال ولا في الجنوب (فيديو)

عاجل مهدي المشاط يشعر بالرعب والهلع وابو علي الحاكم يدرك ان الحرب لن تكون لصالحهم شاهد العواضي وشبوخ البيضاء يركعون الحوثين ويحققون نصر ساحق

عاجل:الانتقالي يؤكد انه سحق الشرعية، وقوات هادي تعلن انها وجهت ضربة قاضية للانتقالي..شاهد الصور التي تكشف من هو الطرف المنتصر ( 3 صور صادمة )

عاجل: مهدي المشاط يشعر بالرعب والهلع وابو علي الحاكم يدرك ان الحرب لن تكون لصالحهم..شاهد العواضي وشبوخ البيضاء يركعون الحوثين ويحققون نصر ساحق

Advertisements

عاجل..الرئيس هادي يدق ساعة الصفر وقوات الشرعية تقتحم زنجبار..ولكن حدث مالم يكن في الحسبان وتدخل عسكري عاجل يقلب الموازين ويجعل هذا الطرف هو الخاسر

عاجل..الرعب يجتاح كل الوزراء وكبار المسؤولين..فيروس كورونا القاتل يحصد قبل قليل اول مسؤول رفيع في الشرعية ( صورة + الاسم + المنصب )

عاجل: الرئيس هادي يباغت عيدروس الزبيدي بضربة ساحقة قصمت ظهر الانتقالي واجبرته على الاستسلام ورفع الراية البيضاء..لن تصدق ماذا فعل هادي

عاجل وفي غاية الخطورة..طارق عفاش يباغت الجميع ويخرج عن صمته ويثلج صدور كل ابناء الجنوب ويطلق هذا التهديد المرعب للرئيس هادي وجيش الشرعية

عاجل:هل تذكرون قائد الحزام الامني الذي توعد الرئيس هادي بدفنه حيا اذا عاد للجنوب..شاهد المصير المرعب والكارثي الذي وقع له قبل قليل ( صورة + الاسم )

عاجل:يحدث لأول مرة منذ تأسيس المجلس الانتقالي..اشهر اعلامي اماراتي يجعل فضيحة هاني بن بريك بجلاجل ويمسح بكرامته الارض، ويصفه بوصف غير جائز ومشين

عاجل:مهدي المشاط يباغت الجميع بعرض مغري للشيخ ياسر العواضي وشيوخ البيضاء..شاهد رد الشيخ ياسر العواضي على العرض المغري الذي قدمه المشاط

عاجل:ليس الميسري ولا الجبواني..الانتقالي يعلن قبل قليل جائزة نصف مليون درهم عدا ونقد لمن ياتيه براس هذا القيادي الجنوبي..لن تصدق من هو ( صورة + الاسم )

وتمكنت القوات الجنوبية من تدمير عشرات المعدات العسكرية التابعة للإخوان واغتنام أخرى.

وسيطرت القوات الجنوبية خلال الساعات الأول من صباح اليوم على منطقة الشيخ سالم ومواقع تحصن مليشيات الإخوان في شقرة.