ورد الان : مقتل قيادي كبير في المجلس الانتقالي وسقوط أسرى بيد القوات الحكومية "صورة"

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - قالت مصادر ميدانية في محافظة أبين إن معارك اليوم العنيفة بين الجيش الوطني وميلشيات مايسمى بالمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا أسفرت عن تقدم كبير للجيش في شقرة والسيطرة على آل سالم أطراف زنجبار. وأضافت المصادر أن قوات الجيش الوطني قتلت نبيل المشوشي قائد اللواء الثالث دعم وإسناد حزام أمني التابع لما يسمى المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في منطقة الطرية غرب الشيخ سالم. ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : * قناة MBC تنشر لقطة محرجة لرامز جلال مع الفنانة منة عرفة في برنامج رامز مجنون رسمي ..شاهد • وفاة الأمير محمد بن نايف بين الحقيقة والانكار.. تغريدة مثيرة في حساب ادارة السجون تصدم السعوديين .. والعربية تحاول تدارك الموقف بتغريدة حولها الكثير من الشبهات... (شاهد التفاصيل) • سيدة عمرها 71 عام تذهل الجميع بصورها... تبدو وكانها فتاة في سن العشرين.. شكلها لم يتغير منذ عام 1978م.. والمتابعين يسالونها ماذا تاكلين.. شاهد * "ظهرت حامل دون زواج" .. صور جريئة لإعلامية مصرية شهيرة في دبي (فيديو) * مذيعة قناة الجزيرة غادة عويس تقع في خطأ محرج اثناء تقديمها نشرة الاخبار.. والسبب خليفة حفتر.. شاهد الفيديو * قناة MBC تنشر فيديو نادر للسلطان الراحل قابوس بن سعيد يكشف السر الخفي لنهضة عمان وجعل العمانيين يتحسرون عليه.. شاهد * عاجل : السعودية تعلن قرارات اقتصادية طارئة لانقاذ الإقتصاد الوطني .. ووزير المالية يدعو المواطنين للصبر والتحمل • شاهد أول ظهور لولي العهد السعودي الجديد ..وكيف تعامل معه محمد بن سلمان ..(صور) Advertisements • مقتل مراهقة اردنية بسبب حسابها على الفيسبوك • عاجـــل : الشيخ ياسر العواضي يوجه رسالة طارئة لعبدالملك الحوثي .. والمملكة تدخل على خط الاحداث في البيضاء وتؤيد موقف الحوثيين ..(تطورات طارئة) • العمانيون يتحسرون اليوم على السلطان الراحل قابوس بن سعيد بعد مشاهدتهم لهذا الفيديو النادر • الصوفي يكشف اللغز الغامض في قصة مقتل علي عبدالله صالح .. وكيف هرب طارق ولماذا صمت احمد علي ولم يثأر لوالدة من الحوثيين !؟ • مذيعة قناة الجزيرة علا الفارس تذهل الجميع بظهور صارخ وكأنها حورية من الجنة .. ارتدت ملابس مثيرة ولفت انظار الجميع ..شاهد • غادة عبدالرازق تعلن عن هوية زوجها رقم 12.. وتنشر صورة محرجة للغاية.. شاهد • تسريب صور فاضحة لابنة أمير خليجي وهي بين احضان فنان عربي شهير .. شاهد ----------------------- وأغتنم الجيش الوطني عددا من الأطقم والعربات العسكرية وسط انهيارات كبير لمسلحي الانتقالي. وتظهر الصور بعض من أسرى ميليشيات الانتقالي وأيضا العميد أبو مشعل الكازمي مدير أمن محافظة أبين من الخطوط الأمامية عقب الالتفاف من خط الإسفلت على زنجبار. ودعا الشيخ وليد الفضلي كل جنود الحزام الأمني إلى تسليم زنجبار دون قتال ولهم الأمان. ويعيش مايسمى بالمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا حالة من التخبط بعد أن وجدت نفسها في مواجهة الدولة والحكومة الشرعية.

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