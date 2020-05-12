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صنعاء - ياسمين الخيامي - قائد عسكري سعودي كبير يصعق القيادات العسكرية في الجنوب ويمسح بكرامة هاني بن الارض ..لن تصدق ماذا قال القائد السعودي عن هاني بن بريك

قال القائد العسكري السعودي جبر العتيبي في تغريده له على حسابه بتويتر في رده على هاني بن بريك : ‏لايوجد اي علاقة بين جيش الشرعية والاخوان وقطر والارهاب كما يطنطن بن بريك هذا جيش وطني يمني للشرعية دعمهم سعودي وسلاحهم سعودي رواتبهم من السعودية وعندما تتطاول عليه يا انتقالي باسم الارهاب يعني تتهم السعودية بالارهاب وهي لغة حزب الله ضد ‎#السعودية -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل وخطير..المذيع «محمد العرب» يرفض الخضوع للتفتيش ويشتبك مع نقطة عسكرية في هذه المحافظة ويجرح صومه بكلمات نابية وغير لائقة ( فيديو صادم ) عاجل: طارق عفاش يباغت الجميع ويقلب الطاولة على راس ولي عهد ابو ظبي، ويوجه اتهامات خطيرة..لن تصدق ماقاله طارق عفاش ( فيديو صادم ) عاجل.. قوات الانتقالي تدق ساعة الصفر وتباغت الجميع بتوجيه ضربة ساحقة وتوجه للجنرال الاحمر لن تقوم له بعدها قائمة لا في الشمال ولا في الجنوب (فيديو) عاجل مهدي المشاط يشعر بالرعب والهلع وابو علي الحاكم يدرك ان الحرب لن تكون لصالحهم شاهد العواضي وشبوخ البيضاء يركعون الحوثين ويحققون نصر ساحق عاجل:الانتقالي يؤكد انه سحق الشرعية، وقوات هادي تعلن انها وجهت ضربة قاضية للانتقالي..شاهد الصور التي تكشف من هو الطرف المنتصر ( 3 صور صادمة ) عاجل: مهدي المشاط يشعر بالرعب والهلع وابو علي الحاكم يدرك ان الحرب لن تكون لصالحهم..شاهد العواضي وشبوخ البيضاء يركعون الحوثين ويحققون نصر ساحق Advertisements عاجل..الرئيس هادي يدق ساعة الصفر وقوات الشرعية تقتحم زنجبار..ولكن حدث مالم يكن في الحسبان وتدخل عسكري عاجل يقلب الموازين ويجعل هذا الطرف هو الخاسر عاجل..الرعب يجتاح كل الوزراء وكبار المسؤولين..فيروس كورونا القاتل يحصد قبل قليل اول مسؤول رفيع في الشرعية ( صورة + الاسم + المنصب ) عاجل: الرئيس هادي يباغت عيدروس الزبيدي بضربة ساحقة قصمت ظهر الانتقالي واجبرته على الاستسلام ورفع الراية البيضاء..لن تصدق ماذا فعل هادي عاجل وفي غاية الخطورة..طارق عفاش يباغت الجميع ويخرج عن صمته ويثلج صدور كل ابناء الجنوب ويطلق هذا التهديد المرعب للرئيس هادي وجيش الشرعية عاجل:هل تذكرون قائد الحزام الامني الذي توعد الرئيس هادي بدفنه حيا اذا عاد للجنوب..شاهد المصير المرعب والكارثي الذي وقع له قبل قليل ( صورة + الاسم ) عاجل:يحدث لأول مرة منذ تأسيس المجلس الانتقالي..اشهر اعلامي اماراتي يجعل فضيحة هاني بن بريك بجلاجل ويمسح بكرامته الارض، ويصفه بوصف غير جائز ومشين عاجل:مهدي المشاط يباغت الجميع بعرض مغري للشيخ ياسر العواضي وشيوخ البيضاء..شاهد رد الشيخ ياسر العواضي على العرض المغري الذي قدمه المشاط عاجل:ليس الميسري ولا الجبواني..الانتقالي يعلن قبل قليل جائزة نصف مليون درهم عدا ونقد لمن ياتيه براس هذا القيادي الجنوبي..لن تصدق من هو ( صورة + الاسم ) هذا وقد غرد المدعو هاني بن بريك عبر حسابه على تويتر واصفا جيش الشرعيه بالارهابي فقال في تغريده له اليوم قال فيها: ‏نحارب اليوم قوات الإرهاب متحدة بغطاء الحكومة، والكلمة ستكون على الأرض لرجال الجنوب الذين كسروا الإرهاب الإيراني والإخونجي القطري .

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